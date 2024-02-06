Врач раскрыла причины снижения либидо у женщин

Пониженное сексуальное желание может быть обусловлено физическими факторами.

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Самыми частыми причинами снижения сексульного желания у женщин являются: стресс, хроническая усталость, конфликты с партнером, недовольство своей внешностью. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала врач акушер-гинеколог Дарья Казакова.

Низкое либидо может быть обусловлено и физическими факторами, например, низким уровнем гормона тестостерона в крови. Наиболее высокий его показатель приходится на возраст 20—30 лет, потом он постепенно снижается. Это может объяснить пониженное либидо у возрастных женщин.

Пониженное сексуальное желание можно наблюдать и в послеродовом периоде. По словам Дарьи, в это время у женщины снижается уровень эстрогенов и повышается пролактин. Из-за этого возникает сухость во влагалище, а с ней повышается риск микротравм во время секса. Помимо этого, на либидо молодой мамы оказывают влияние и психологические факторы: переутомление, сильная усталость, изоляция от социума.

Акушер-гинеколог назвала предменопаузу и саму менопаузу как еще один фактор снижения полового влечения у женщин. В этот период из-за снижения овариального резерва начинает понижаться выработка эстрогена и тестостерона.

Кроме того, такие заболевания, как эндометриоз, миома матки, спаечный процесс и вагинизм могут быть причиной боли во время полового акта, и как следтвие, сексуальное влечение снижается.

Некоторые заболевания также могут оказывать влияние на женское либидо, среди них: хронические патологии сердечно-сосудистой, эндокринной системы, онкологические заболевания, психические расстройства.

Лекарственные препараты типа комбинированной оральной контрацепции, антидепрессантов, бета-блокаторов и некоторых других тоже могут снизить половое влечение.