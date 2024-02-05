В Минздраве развеяли мифы об онкологии

Анализ крови на онкомаркеры в большинстве случаев не является информативными на ранних стадиях рака. Единственная проба, которая доказала свою эффективность - это простатический специфический антиген (ПСА), утверждает эксперт.

Он добавил, что КТ, МРТ, УЗИ не поможет диагностировать рак. Их назначают только в случае дообследования.

Также специалист подчеркнул, что от онкологического заболевания нельзя избавиться народными средствами. Такие методы приведут лишь к потере времени, которое можно было бы потратить на действенное лечение.

Рак не заразен, но к нему могут привести определенные заболевания, например, вирус папилломы человека, гепатит В и С и другие. Кроме того, онкологию могут спровоцировать нездоровые привычки.

- Вот почему профилактические осмотры и диспансеризация так важны. Именно они позволяют врачу оценить реальное состояние организма человека и в случае необходимости направить его на дообследование. Ходить к врачу не когда болит, а чтобы не заболеть, - вот главное правило, которого стоит придерживаться каждому, - подчеркнул онколог.