Как стать донором костного мозга: что для этого необходимо

Для многих пациентов с болезнями крови, онкологическими и гематологическими заболеваниями единственный шанс для сохранения жизни – это трансплантация костного мозга донора. Стволовые клетки донора приживаются в организме больного, способны дать ему начало новой жизни и позволить пациенту полностью выздороветь.

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Как стать донором костного мозга и что для этого необходимо, рассказывает «ФедералПресс».

Что такое костный мозг

Костный мозг – это важнейший кроветворный орган человека, в котором образуются все виды клеток крови взамен отмирающих. После созревания новые клетки в костном мозге выходят в кровь и начинают циркулировать с ней по всему телу.

Это полужидкая консистенция, содержащиеся в полостях внутри костей скелета. У новорожденных детей все кости содержат функциональный костный мозг. У взрослых в костях рук и ног он замещен жировой тканью. Работающий костный мозг остается только в костях таза, черепе, грудине, ребрах, позвонках и лопатках.

Как стать донором костного мозга

Стать донором костного мозга может любой человек без ущерба для своего организма. Отмечается, что клетки полностью восстанавливаются в течение месяца.

Чтобы стать донором костного мозга, необходимо вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. В назначенный день сдается кровь из вены или мазок из полости рта. Это поможет определить генотип.

После этого необходимо дождаться приглашения на донацию костного мозга, заполнить согласие на забор клеток. Отмечается, что вероятность стать реальным донором составляет около 5 %.

Специалисты отмечают, что в Приморье более 800 граждан уже вступили в федеральный реестр.

«Чем раньше вы вступаете в регистр, тем раньше придет помощь пациенту и тем больше шансов на повторные совпадения для нуждающихся в вашей помощи людей. Чем больше доноров с различными генотипами в регистре, тем больше будет вероятность совпадения с реципиентом», – сказали специалисты краевой станции переливания крови.

Как отметили врачи, важно, чтобы в каждом субъекте России были доноры. Только тогда можно рассчитывать на положительный результат во время поиска неродственного донора в каждом регионе.