Онколог перечислил первые признаки распространенных видов рака

«К сожалению, очень часто опухоли долгое время себя никак не проявляют и не имеют никаких специфичных симптомов. Важно внимательно относиться к своему здоровью и состоянию. Например, если вы почувствовали, что в последнее время стали намного больше уставать, появились какие-то боли, отметили изменение веса тела, заметили подозрительную родинку или нащупали какое-то "уплотнение" под кожей или в области лимфатических узлов, лучше обратиться к врачу», — пояснил он.