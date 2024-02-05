Невролог Голубинская перечислила нетипичные симптомы инсульта

Невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, какие нетипичные признаки могу указывать на инсульт .

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Как поясняет врач, симптомы инсульта, то есть острого нарушения мозгового кровообращения, зависят от того, какие именно сосуды пострадали. Типичные симптомы в виде головной боли, двигательных дисфункций, нарушении памяти, расстройства речи или асимметрии лица встречаются, если инсульт произошел в правой или левой средней мозговой артерии. Если же была повреждена затылочная, лобная или височная доля, то картина может быть другая.

«Локализация в затылочной доле не будет сопровождаться типичным парезом или параличом конечностей, зато у человека может «выпадать» зрение», – пояснила медик.

Также признаком инсульта иногда бывает эпилептический приступ, который можно спутать с обмороком. Некоторые люди при инсульте могут чувствовать странные запахи или совершать какие-то стереотипные движения. Игнорирование данных симптомов может привести к повторным нарушениям мозгового кровообращения и к более тяжелым последствиям для здоровья, поэтому следует показаться врачу, добавила в разговоре с радио Sputnik Ольга Голубинская.