«Это спасет вас от развода»: врач дала совет всем замужним женщинам

Врач Наталья Зубарева объяснила в личном блоге, чему не должно быть места в холодильнике:

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«Если вы хотите жить с Аполлоном, который гениален на работе, силен в постели и нежен с вами, перешлите мужу эти три причины отказаться от пива».

По словам эксперта, решение отказаться от пенного напитка даже может спасти от развода.

«Пиво содержит фитоэстрогены и этиловый спирт. Такая комбинация провоцирует образование мягкого, обвисшего животика и повышает риск развития диабета второго типа, повышенного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, ранней смерти», — утверждает эксперт. Кроме того, буквально умирает либидо из-за воздействия этанола: уменьшается чувствительность полового органа, исчезает влечение, есть риск развития бесплодия.

Также врач предупределила, что токсичный ацетальдегид, в который превращается алкоголь в организме, повреждает ДНК клеток и препятствует восстановлению повреждений.