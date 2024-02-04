«Это спасет вас от развода»: врач дала совет всем замужним женщинам
Врач Наталья Зубарева объяснила в личном блоге, чему не должно быть места в холодильнике:
«Если вы хотите жить с Аполлоном, который гениален на работе, силен в постели и нежен с вами, перешлите мужу эти три причины отказаться от пива».
По словам эксперта, решение отказаться от пенного напитка даже может спасти от развода.
«Пиво содержит фитоэстрогены и этиловый спирт. Такая комбинация провоцирует образование мягкого, обвисшего животика и повышает риск развития диабета второго типа, повышенного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, ранней смерти», — утверждает эксперт. Кроме того, буквально умирает либидо из-за воздействия этанола: уменьшается чувствительность полового органа, исчезает влечение, есть риск развития бесплодия.
Также врач предупределила, что токсичный ацетальдегид, в который превращается алкоголь в организме, повреждает ДНК клеток и препятствует восстановлению повреждений.
В результате организм теряет контроль над клетками, и развивается онкология. «Бокал пива, который вы выпиваете раз в день, может привести к раку печени, толстой кишки и простаты», — считает доктор Зубарева.