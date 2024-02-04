Сильная потливость ночью может являться признаком рака
Врач-генетик, эксперт фонда «Не напрасно» Юлия Жусина рассказала о симптомах, указывающих на онкологию. Их наличие не обязательно говорит о раке, однако человек должен принять дополнительные меры.
По словам врача, нужно обратиться к врачу, если человек ночью сильно потеет или у него есть необъяснимая лихорадка, кровь в моче, стуле, мокрота.
Насторожиться нужно также, если есть немотивированная потеря веса и припухлости и шишки в любой части тела, пишет E1.RU.
Жусина отмечает, что онкология проявляется по-разному. Симптомы могут быть отличными у пациентов с одним и тем же диагнозом, а у некоторых людей могут вообще отсутствовать.