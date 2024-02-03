Ученые назвали причины быстрой потери веса у пенсионеров

Ученые провели исследование, в результате которого была выявлена основная причина того, что пожилые люди испытывают трудности с набором веса, даже если они правильно питаются. По их данным, проблема заключается в отложениях кальция в брюшной аорте, которые, напротив, приводят к потере веса.

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Помимо основной причины, ученые также выделили несколько других факторов, которые мешают нормальному накоплению жира. Сюда относятся общие ухудшения здоровья, травмы и даже болезнь Альцгеймера.

Исследование включало в себя изучение 929 пенсионерок в течение пяти лет. У более чем 39 процентов женщин пожилого возраста за этот период времени отмечалось снижение веса. Ученые пришли к выводу, что кальцификация брюшной аорты оказывает значительное влияние на этот процесс.