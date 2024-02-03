Россиянка неделю лечила дочь от простуды и потеряла ее

Жительница Уфы больше недели лечила 10-летнюю дочь от простуды, не подозревая, что у ребенка ветрянка, и потеряла ее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Третьеклассница Ира заболела 23 января. Ее мать, 38-летняя Светлана, посчитала, что высокая температура и сильный кашель являются симптомами обычной простуды, и решила, что самостоятельно поставит девочку на ноги. В течение восьми дней россиянка давала дочери антибиотики, сиропы от кашля и периодически делала ингаляции.

Однако 31 января Ира стала чувствовать себя хуже. Светлана обратилась в поликлинику, где девочку направили на госпитализацию. Однако Ира стала уверять мать, что чувствует себя хорошо. Светлана послушала дочь и вернулась домой, где снова дала ей лекарства.

На следующее утро состояние девочки резко ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи сделала Ире укол и повезла в больницу, однако спасти ее не удалось.

Позже выяснилось, что у Иры была ветряная оспа. Если бы ей вовремя назначили амбулаторное лечение, она смогла бы выжить. В настоящее время полиция проводит проверку матери ребенка.