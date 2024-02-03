Ученые: резкая потеря веса грозит онкологией

Как пишет МК, в течение 12 месяцев после сообщения об изменении веса среди участников с недавним снижением веса исследователи отметили 173 случая рака на 100 000 человек в год у людей с потерей веса более чем на 10% по сравнению с 36 случаями/100 000 у людей без недавней потери веса. Разница между группами составила 137 случаев/100 000. Среди участников с недавней потерей веса особенно часто встречался рак верхних отделов желудочно-кишечного тракта.