Ученые: резкая потеря веса грозит онкологией
Ученые решили выяснить, какова вероятность развития рака у тех, кто недавно целенаправленно похудел.
Они были шокированы своим открытием: оказалось, радость от обретения желанной стройности оборачивается резким ростом риска развития нескольких видов рака в течение ближайших 12 месяцев.
Как пишет МК, в течение 12 месяцев после сообщения об изменении веса среди участников с недавним снижением веса исследователи отметили 173 случая рака на 100 000 человек в год у людей с потерей веса более чем на 10% по сравнению с 36 случаями/100 000 у людей без недавней потери веса. Разница между группами составила 137 случаев/100 000. Среди участников с недавней потерей веса особенно часто встречался рак верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Полученные данные свидетельствуют о наличии связи между недавней потерей веса и повышенным краткосрочным риском развития рака, отмечают ученые. Наиболее распространенными разновидностями онкозаболеваний среди людей, входящих в группу риска, оказались рак пищевода, рак желудка, рак печени, рак желчевыводящих путей, рак поджелудочной железы.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог Фёдор Жирков назвал признаки смертельной болезни — рака мозга, — заметив которые следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.