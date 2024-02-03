Психолог перечислила развивающиеся из-за сильных эмоций болезни

Людям часто свойственно приписывать причины возникновения болезней к разному числу внешних факторов, в том числе и эмоциональным. Например, когда у детей болит голова, им говорят не плакать, иначе пульсация висков усилится. О том, как наши эмоции влияют на состояние организма, рассказала психолог Дарья Якуба.

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«В настоящее время с точки зрения доказательной медицины влияние на организм стрессовых факторов не подвергается сомнению», — сообщила медик.

По словам психолога, врачи комплексно подходят к лечению проблем, опираясь не только на состояние органов, но и на психоэмоциональный фактор.

Дарья Якуба подчеркнула, что в природе есть ряд недугов, на развитие которых напрямую влияет эмоциональная обстановка вокруг пациента. К их числу относятся сердечно-сосудистые заболевания, болезни ЖКТ, а также ревматологические недуги. Поэтому роль психолога в лечении заболеваний очень важна.