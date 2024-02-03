Академик Румянцев разъяснил новые правила вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса была связана с неуправляемым распространением болезни. Сейчас штамм, который вызвал пандемию практически «ушел», а за несколько лет сменилось несколько его вариантов, которые уже не так опасны, поэтому прививка и не является обязательной, рассказал «Парламентской газете» академик РАН член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.

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Так депутат прокомментировал приказ Минздрава, который опубликован 30 января на портале правовой информации. Документ вступит в силу 1 сентября и будет действовать шесть лет.

Согласно новым правилам делать прививку от коронавируса будут тем, кто раньше не болел, пожилым и людям с хроническими, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. А вот медработников, педагогов и детей от 12 до 17 лет, от такой обязанности освободят. Также изменится срок ревакцинации, второй укол можно будет делать через год.