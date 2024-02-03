Нутрициолог рассказала о питании для здоровья желчного пузыря

Одним из наиболее распространенных заболеваний являются камни в желчном пузыре, которые заставляют человека придерживаться строгой диеты и даже прибегать к хирургическим процедурам. Однако есть ряд простых правил питания, которые способны предотвратить развитие недуга. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Ильичева.

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Первый важный пункт — достаточное потребление жидкости в течение дня. При этом следует пить чистую воду, объемы которой варьируются от количества физических нагрузок. Также стоит добавить в свой рацион клетчатку, то есть фрукты и овощи, богатые пищевыми волокнами.

Медик рекомендует есть рыбу, так как в ней много омега-3 и жирных кислот. Еще одним правилом питания выступает снижение количества сладкого в рационе, которое может приводить к избытку в организме глюкозы. Также необходимо есть подсолнечное масло и его семя.