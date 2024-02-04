Чем опасен грипп типа А, и как избежать заражения

По данным Роспотребнадзора, у каждого третьего заболевшего врачи диагностируют грипп. При этом, большая часть заболевших сталкивается с гриппом типа А.

© Родной город

Грипп А – это один из распространенных типов сезонного гриппа. Есть еще типы В и С. Наиболее известен штамм A (H1N1), который стал причиной пандемии в 2009 году. Сейчас в основном циркулируют штаммы A (H1N1) и A (H3N2), поясняет Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL.

В основном грипп передается воздушно-капельным путем, когда люди разговаривают, чихают или кашляют. Самыми частыми симптомами заболевания являются головные боли, слабость, высокая температура, а также боли в мышцах, насморк, кашель. При гриппе А могут возникнуть рвота и диарея.

Инкубационный период может длиться от нескольких часов до 2-3 дней, отмечает врач.

Что касается тяжести заболевания, то она индивидуальна. Осложнения чаще всего возникают у маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Кроме обострения хронических инфекций, последствиями гриппа могут быть синуситы, провоцирующие отиты, воспаление легких, бактериальные инфекции. В этих случаях, как правило, назначают антибиотики. Однако, подбирать их должен специалист. Медики не рекомендуют заниматься самолечением. Тем более, что отличить грипп А от других типов можно только при помощи диагностики.