«Крайне тяжелый период»: три болезни, которые обостряются весной

С наступлением весны у многих людей обостряются некоторые виды хронических заболеваний. Какие недуги обостряются в это время и почему, выясняла «Вечерняя Москва».

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Иммунная защита ослабевает

Как рассказала в беседе с «ВМ» врач-инфекционист Елена Мескина, после длительной зимы у некоторых людей организм находится в состоянии авитаминоза. Из-за чего иммунная защита ослабевает, а восприимчивость к вирусам и разным видам инфекций усиливается.

— В первую очередь весна — это крайне тяжелый период для аллергиков, так как начинается цветение. У данной категории пациентов обостряется кашель, возникают кожный зуд, дискомфортные состояния, — сказала врач.

Вторая опасность, которая поджидает с наступлением тепла, — это пробуждение различных опасных членистоногих.

— Клещевые инфекции — опасность, с которой бы не хотелось сталкиваться. Тем не менее после зимы клещи крайне агрессивны и голодны и, естественно, они атакуют людей, распространяя возбудители опасных болезней, — отметила эксперт.

Ментальные проблемы

Но весенний период — это не только время, когда может ухудшиться физическое здоровье, но и период обострения некоторых ментальных проблем:

По словам психотерапевта Владимира Снигура, очень часто именно в марте у некоторых пациентов усиливается депрессивное состояние и возникает биполярное расстройство.

Стрессовые ситуации чаще всего являются катализатором психических расстройств в весенний сезон:

— Именно весной мы наблюдаем дестабилизацию личностных расстройств — биполярных и депрессивных. У пациентов с ментальными проблемами обостряются психотические состояния и шизофрения, — заметил собеседник «ВМ».