«Крайне тяжелый период»: три болезни, которые обостряются весной
С наступлением весны у многих людей обостряются некоторые виды хронических заболеваний. Какие недуги обостряются в это время и почему, выясняла «Вечерняя Москва».
Иммунная защита ослабевает
Как рассказала в беседе с «ВМ» врач-инфекционист Елена Мескина, после длительной зимы у некоторых людей организм находится в состоянии авитаминоза. Из-за чего иммунная защита ослабевает, а восприимчивость к вирусам и разным видам инфекций усиливается.
— В первую очередь весна — это крайне тяжелый период для аллергиков, так как начинается цветение. У данной категории пациентов обостряется кашель, возникают кожный зуд, дискомфортные состояния, — сказала врач.
Вторая опасность, которая поджидает с наступлением тепла, — это пробуждение различных опасных членистоногих.
— Клещевые инфекции — опасность, с которой бы не хотелось сталкиваться. Тем не менее после зимы клещи крайне агрессивны и голодны и, естественно, они атакуют людей, распространяя возбудители опасных болезней, — отметила эксперт.
Ментальные проблемы
Но весенний период — это не только время, когда может ухудшиться физическое здоровье, но и период обострения некоторых ментальных проблем:
По словам психотерапевта Владимира Снигура, очень часто именно в марте у некоторых пациентов усиливается депрессивное состояние и возникает биполярное расстройство.
Стрессовые ситуации чаще всего являются катализатором психических расстройств в весенний сезон:
— Именно весной мы наблюдаем дестабилизацию личностных расстройств — биполярных и депрессивных. У пациентов с ментальными проблемами обостряются психотические состояния и шизофрения, — заметил собеседник «ВМ».
Если у человека наблюдается резкая смена настроения, у него ухудшаются самочувствие, ментальное здоровье, повышается тревожность, отсутствует аппетит и полностью нарушается режима сна, то ему стоит обратиться к специалисту.