Онколог рассказал, какие средства для автомобиля опасны для здоровья

Кроме того, эксперт предупредил, что средства для мойки кузова автомобиля, такие как мыло и пена, содержат поверхностно–активные вещества (ПАВ), которые являются канцерогенами, вредят коже человека и могут негативно влиять на репродуктивную систему мужчин. Он также отметил, что длительное и частое попадание отработанного моторного масла на кожу, может привести к накоплению канцерогенных веществ в слоях кожи и увеличить риск развития онкологии.