Онколог рассказал, какие средства для автомобиля опасны для здоровья

Онколог Хасанов рассказал, какие средства для автомобиля опасны для здоровья
Доктор Искандар Хасанов, специалист по терапии и онкологии поделился информацией интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о возможных опасностях, связанных с использованием средств для автомобилей.
Он отметил, что любые средства для ухода за автомобилем, содержащие токсичные вещества, могут вызывать аллергический дерматит или химические ожоги.
Некоторые производители стеклоомывающих жидкостей используют метиловый или изопропиловый спирты, которые при попадании в организм человека могут вызвать интоксикацию, проявляющуюся головокружением, тошнотой и головной болью.
Кроме того, эксперт предупредил, что средства для мойки кузова автомобиля, такие как мыло и пена, содержат поверхностно–активные вещества (ПАВ), которые являются канцерогенами, вредят коже человека и могут негативно влиять на репродуктивную систему мужчин. Он также отметил, что длительное и частое попадание отработанного моторного масла на кожу, может привести к накоплению канцерогенных веществ в слоях кожи и увеличить риск развития онкологии.