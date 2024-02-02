Онколог объяснил, почему сложно диагностировать рак легкого

Главный онколог Петербурга Дмитрий Гладышев рассказал, почему рак легкого часто диагностируют на последних стадиях, когда заболевание сложно поддается лечению.

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По словам эксперта, только треть пациентов с раком легкого подлежат оперативному лечению.

«К сожалению, этот вид опухолей диагностируется уже либо на третьей-четвертой стадиях, либо так функционально запущен, что уже неоперабелен. Чаще всего он выявляется у курильщиков возраста 55+», — объяснил он в комментарии газете «Петербургский дневник».

Заболевание нельзя выявить с помощью флюорографии. Обследование помогает установить наличие туберкулеза. Сама по себе флюорография объемное образование легкого выявить может, так как есть слепые локализации, когда за тенью ребра, грудины, сердца их не видно.

По словам онколога, золотым стандартом выявления рака легкого является низкодозовая компьютерная томография, но ни у России, ни в одной стране мира этот скрининг не вошел в повседневную практику из-за высокой стоимости.