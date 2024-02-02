Россияне поставили рекорд по покупкам лекарств с мелатонином

Продажи препаратов с так называемым «гормоном сна» за 12 месяцев выросли на 10,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного уровня за последние пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование DSM Group. В упаковках продажи увеличились на 9,5%, составив 6,7 миллиона штук.

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Россияне проявили повышенный интерес к этой категории препаратов из-за их доступности — мелатониновые препараты не требуют рецепта, в отличие от многих снотворных. По словам директора СРО «Ассоциация независимых аптек» и главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, в последние пять лет власти ужесточили отпуск феназепама.

Популярность препаратов с мелатонином также обусловлена трендом на здоровый образ жизни. Врач-невролог группы компаний BestDoctor Валерия Полякова отмечает, что все чаще граждане обращаются к врачам из-за проблем со сном, и многие специалисты предписывают препараты с мелатонином из-за их отсутствия серьезных побочных эффектов.