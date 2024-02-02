Гепатолог предупредил о негативном влиянии заболеваний печени на потенцию

«Печень — это самая большая биохимическая лаборатория в организме. Все обменные процессы — обмен белков, обмен жиров, обмен углеводов — всё проходит через печень, гормональные процессы тоже. В работе с урологами мы изучали эректильную дисфункцию у мужчин и болезни печени — прямая связь. Здоровая печень — хорошая эрекция. Вместе с урологами мы сделали научные работы, есть опубликованные статьи. Функция печени нужна для того, чтобы и голова была светлая, потому что один из симптомов заболевания печени — это печёночная энцефалопатия: вялость, сонливость, загруженность, заторможенность, невозможность понимать, что написано. Печень нужна и для работы головы, и для хорошей эрекции. Она для всего нужна».