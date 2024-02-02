Врач объяснил, в каких случаях душ при температуре полезен

Многие считают, что принимать душ во время болезни нельзя, потому что это усугубит ситуацию. Однако есть противоположное мнение, согласно которому вода, наоборот, может облегчить состояние. Врач Денис Банный объяснил, какая точка зрения наиболее верна.

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«Горячая вода при повышенной температуре тела усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это связано с тем, что под воздействием тепла кровеносные сосуды расширяются и сердцу приходится более активно перекачивать кровь», – передает Life.ru.

Для людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, горячий душ может быть опасным. Однако эта процедура вредна не только для сердечников. Горячая вода усиливает недомогание и может вызвать головокружение и обезвоживание.

Однако есть случаи, когда душ может пойти на пользу, уменьшить озноб, расслабить, облегчить дыхание. Но вода должна быть теплой, а не горячей.

Также пользу принести может холодный душ, он снизит температуру тела и нагрузку на сердечно-сосудистую систему, также это может снять спазмы в конечностях и улучшить циркуляцию крови.