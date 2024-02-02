Гастроэнтеролог перечислила симптомы грыжи пищевода

Врач-гастроэнтеролог Милана Халиль перечислила симптомы грыжи пищевода. Это заболевание представляет собой патологическое смещение в грудную полость внутренних органов, которые в норме располагаются в брюшной полости, то есть ниже диафрагмы.

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Грыжа пищеводного отдела диафрагмы почти всегда сочетается с гастроэзофагеальным рефлюксом, при котором кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, что приводит к воспалению его слизистой. При этом у человека возникает изжога, отрыжка, срыгивание, ощущение «кома в горле». Может возникать боль в верхних отделах живота и за грудиной, тошнота.

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Врач добавила, что при данном заболевании вероятно появление анемического синдрома: бледность кожи, повышенная утомляемость, тахикардия, головокружение. В анализе крови выявляются показатели анемии: снижение содержания гемоглобина и эритроцитов в крови.

Халиль добавила, что при грыже пищевода ухудшается состояние зубов, возникает осиплость голоса, передает RuNews24.ru.