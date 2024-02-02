Ученые назвали прерывистый сон первым признаком преждевременной смерти

На основании данный 12 тыс научных работ, проведенных на эту тему ранее, исследователи из Стэнфордского университета пришли к выводу, что самое негативное воздействие на общее состояние человека оказывает прерывистый и фрагментированный сон, когда человек ненадолго просыпается в течение ночи, но может даже не помнить об этом.