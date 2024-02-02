Ученые назвали прерывистый сон первым признаком преждевременной смерти
Ученые выяснили, как сон влияет на здоровье человека и риск преждевременной смерти от всех причин.
На основании данный 12 тыс научных работ, проведенных на эту тему ранее, исследователи из Стэнфордского университета пришли к выводу, что самое негативное воздействие на общее состояние человека оказывает прерывистый и фрагментированный сон, когда человек ненадолго просыпается в течение ночи, но может даже не помнить об этом.
Правда, связь между неспокойным сном и риском смерти они объяснить не смогли.
Ранее врачи рассказали о пользе дыхательной гимнастики для профилактики болезни Альцгеймера, а мутация гена APOE4, которая связана с прогрессированием болезни Альцгеймера, также провоцирует раннее развитие атеросклероза.