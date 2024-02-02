Терапевт назвала провоцирующие эпилепсию продукты, привычки и болезни

Развитие эпилепсии провоцируют черепно-мозговые травмы (ЧМТ), инфекции, в том числе менингит, ВИЧ, энцефалит, острые или хронические отравления алкоголем, наркотиками, угарным газом и ртутью, а также инсульт, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. По ее словам, недуг проявляется при интоксикации организма на фоне тяжелых заболеваний печени и почек и злоупотреблении спиртным.

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Провоцировать эпилепсию могут черепно-мозговые травмы, инфекции (менингит, ВИЧ, вирусный энцефалит), острые или хронические отравления (алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью; интоксикация организма при тяжёлых заболеваниях печени и почек), инсульт, опухоли головного мозга, — добавила Иванова.

Ранее невролог Александр Комаров рассказал NEWS.ru, что эксперимент Илона Маска по вживлению мозгового чипа может помочь преодолеть морфологические повреждения проводящих путей нервной ткани. По его словам, это не первый случай имплантации чипа в головной мозг, однако первый, который теоретически может транслировать высшие технические функции для внешнего мира.