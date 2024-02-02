Врач: аллергики успеют подготовиться к приходу весны за месяц

Аллергики успеют подготовиться к приходу весны за оставшийся месяц, однако, важно учитывать, что сроки цветения растений в последние годы могут сдвигаться. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказала врач-иммунолог Наталья Морозова.

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«Сейчас сроки цветения могут сдвигаться. Во-первых, следить за природой. Если это Московский регион, интересоваться концентрацией пыльцы. Есть специальный сайт», — сказала эксперт.

Помимо этого, она рекомендует начинать принимать антигистаминные препараты второго поколения за 7-10 дней до начала цветения аллергенов. По словам Морозовой, таким людям стоит избегать контакта с аллергенами. В частности, не гулять в парках или садах, закрывать окна в автомобиле или доме, носить солнцезащитные очки и маски.