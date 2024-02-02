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Ученые признали пользу корицы в снижении холестерина

Ученые выяснили, что корица обладает свойствами, снижающими уровень «плохого» холестерина в крови. Об этом говорится в Eating Well.

Ученые признали пользу корицы в снижении холестерина
© runews24.ru

По мнению исследователей, благодаря своим положительным свойствам, корица может заменить не только соль, но несколько популярных соусов. Помимо прочего специя обладает противовоспалительным, антиоксидантным эффектом, за счет чего происходит укрепление иммунитета.

А половина чайной ложки корицы в день снижает уровень сахара в крови.

Более того, ранее ученые выяснили неожиданные свойства корицы. Как оказалось, эту специю можно использовать в качестве профилактики болезни Альцгеймера.

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