Ученые признали пользу корицы в снижении холестерина
Ученые выяснили, что корица обладает свойствами, снижающими уровень «плохого» холестерина в крови. Об этом говорится в Eating Well.
По мнению исследователей, благодаря своим положительным свойствам, корица может заменить не только соль, но несколько популярных соусов. Помимо прочего специя обладает противовоспалительным, антиоксидантным эффектом, за счет чего происходит укрепление иммунитета.
Более того, ранее ученые выяснили неожиданные свойства корицы. Как оказалось, эту специю можно использовать в качестве профилактики болезни Альцгеймера.