Нарколог Исаев описал нормальную реакцию организма на отказ от курения
Нарколог Исаев описал нормальную реакцию организма на отказ от курения. Избавиться от вредной привычки непросто, ведь сопротивляется не только разум, но и тело. Некоторые реакции организма вполне естественны и проходят быстро, другие же могут стать поводом для обращения к специалисту. Из-за чего переживать не стоит, а что потенциально опасно — об этом «Секрету» рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев.
Как организм реагирует на отказ от курения
Никотиновая зависимость считается одной из самых серьёзных, поэтому решение бросить курить может стать непростым испытанием для тела и психики. При резком отказе от сигарет первые 3–5 дней могут наблюдаться неприятные симптомы.
Курильщик будет испытывать физическое недомогание — это естественная реакция организма на отмену никотина. Этот процесс можно назвать «никотиновой ломкой»: головные боли, головокружения, бессонница, ночные кошмары. Со временем симптомы будет ослабевать и постепенно уйдут.
Помимо этого, у человека временно снизится иммунитет, из-за чего он с большей вероятностью столкнётся с простудой. А ещё возможен **неприятный привкус во рту на фоне восстановления печени.
При отказе от курения возможны и психологические проблемы:
- поведенческие расстройства;
- эмоциональный дисбаланс;
- плаксивость;
- раздражительность;
- агрессивность;
- подавленное настроение.
Симптоматика может держаться несколько месяцев — период довольно долгий. Всё это может значительно снизить мотивацию человека на отказ от пагубной привычки или даже испугать на первых порах.
Какие реакции на отказ от курения ненормальны
Самое страшное — депрессивный фон. Если у человека возникают признаки тяжёлой депрессии, нужно обратиться к психиатру. Он поможет купировать это состояние.
В остальном сложно сказать, будет ли связан негативный симптом именно с отказом от курения, — это должен определить специалист. Идти к врачу точно стоит, если недомогание не проходит слишком долго или негативно сказывается на качестве жизни.
Как облегчить своё состояние
Самое важное — разобраться с психическими проблемами.
Для облегчения психического состояния на первых этапах может применяться симптоматическая терапия в виде антидепрессантов, снотворных, противотревожных препаратов.
Важно: назначить их может только психиатр после оценки состояния пациента.