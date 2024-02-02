Нарколог Исаев описал нормальную реакцию организма на отказ от курения. Избавиться от вредной привычки непросто, ведь сопротивляется не только разум, но и тело. Некоторые реакции организма вполне естественны и проходят быстро, другие же могут стать поводом для обращения к специалисту. Из-за чего переживать не стоит, а что потенциально опасно — об этом «Секрету» рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев.

Как организм реагирует на отказ от курения

Никотиновая зависимость считается одной из самых серьёзных, поэтому решение бросить курить может стать непростым испытанием для тела и психики. При резком отказе от сигарет первые 3–5 дней могут наблюдаться неприятные симптомы.

Курильщик будет испытывать физическое недомогание — это естественная реакция организма на отмену никотина. Этот процесс можно назвать «никотиновой ломкой»: головные боли, головокружения, бессонница, ночные кошмары. Со временем симптомы будет ослабевать и постепенно уйдут.

Помимо этого, у человека временно снизится иммунитет, из-за чего он с большей вероятностью столкнётся с простудой. А ещё возможен **неприятный привкус во рту на фоне восстановления печени.

При отказе от курения возможны и психологические проблемы:

поведенческие расстройства;

эмоциональный дисбаланс;

плаксивость;

раздражительность;

агрессивность;

подавленное настроение.

Симптоматика может держаться несколько месяцев — период довольно долгий. Всё это может значительно снизить мотивацию человека на отказ от пагубной привычки или даже испугать на первых порах.

Какие реакции на отказ от курения ненормальны

Самое страшное — депрессивный фон. Если у человека возникают признаки тяжёлой депрессии, нужно обратиться к психиатру. Он поможет купировать это состояние.

В остальном сложно сказать, будет ли связан негативный симптом именно с отказом от курения, — это должен определить специалист. Идти к врачу точно стоит, если недомогание не проходит слишком долго или негативно сказывается на качестве жизни.

Как облегчить своё состояние

Самое важное — разобраться с психическими проблемами.

Для облегчения психического состояния на первых этапах может применяться симптоматическая терапия в виде антидепрессантов, снотворных, противотревожных препаратов.