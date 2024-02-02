Врач назвала опасность переизбытка сахара
Врач-гастроэнтеролог и врач-диетолог из "СМ-Клиники" Анастасия Чижикова высказалась о том, что избыточное потребление сахара может вызвать хроническое воспаление.
По словам эксперта, хроническое воспаление может стать причиной серьезных заболеваний, таких как бронхиальная астма, ревматоидный артрит, сахарный диабет второго типа, ожирение, заболевания сердца и сосудов, а также рак. Она отметила, что употребление сладостей и подслащенных напитков негативно влияет на организм из-за избытка углеводов, что может вызвать нарушения в работе пищеварительной системы и обмена веществ. Это, в свою очередь, ослабляет защитные силы организма и делает его более уязвимым для воспалений.
Избыточное потребление сахара вредно для здоровья, но организму необходима глюкоза для поддержания нормального углеводного обмена. Недостаток глюкозы может привести к снижению работоспособности, замедлению работы клеток мозга, трудностям с концентрацией и выражением мыслей, а также появлению раздражительности и агрессивности. Однако употребление сладкого десерта может быстро восстановить силы, улучшить настроение и привести к появлению свежих мыслей.
Глюкоза содержится не только в рафинированном сахаре, но и в сладких фруктах, овощах, меде, молочных продуктах и орехах. Природные источники сахаров позволяют получить необходимую дневную норму глюкозы, фруктозы и лактозы для поддержания нормальной работы организма.