Врач назвала опасность переизбытка сахара

Врач-гастроэнтеролог и врач-диетолог из "СМ-Клиники" Анастасия Чижикова высказалась о том, что избыточное потребление сахара может вызвать хроническое воспаление.

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По словам эксперта, хроническое воспаление может стать причиной серьезных заболеваний, таких как бронхиальная астма, ревматоидный артрит, сахарный диабет второго типа, ожирение, заболевания сердца и сосудов, а также рак. Она отметила, что употребление сладостей и подслащенных напитков негативно влияет на организм из-за избытка углеводов, что может вызвать нарушения в работе пищеварительной системы и обмена веществ. Это, в свою очередь, ослабляет защитные силы организма и делает его более уязвимым для воспалений.

Избыточное потребление сахара вредно для здоровья, но организму необходима глюкоза для поддержания нормального углеводного обмена. Недостаток глюкозы может привести к снижению работоспособности, замедлению работы клеток мозга, трудностям с концентрацией и выражением мыслей, а также появлению раздражительности и агрессивности. Однако употребление сладкого десерта может быстро восстановить силы, улучшить настроение и привести к появлению свежих мыслей.