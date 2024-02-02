Онколог указал на один неожиданный симптом перед опасным диагнозом

Онколог Иванов указал на один неожиданный симптом перед опасным диагнозом
Медики объяснили, какими могут быть неочевидные симптомы рака мозга.
Онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов отметил, что симптомы зависят от локализации опухоли и структуры ткани.
Зачастую пациенты отмечают головные боли, головокружения. Но есть и те, кто изначально жалуется на тревожность (опухоль истощает центральную нервную систему, вызывая также астению и раздражительность). В этой ситуации редко у кого возникает мысль о возможном развитии онкологии.
К перечисленным симптомам иногда присоединяются и другие. Так, при гормононеактивных опухолях гипофиза развиваются психические, зрительные и диэнцефальные нарушения.
Кроме того, иные пациенты указывают на снижение способности различать слова, гипотонию. Также в списке - атаксия, тремор, гипестезия в полости носа на стороне поражения.
Учитывая симптомы, на которые жалуется пациент, врач может предположить, в каком отделе ЦНС развилась опухоль, уточнил в интервью "Газете.Ru" Антон Иванов.
Есть еще один момент, способный усугубить состояние больного. Достаточно распространена ситуация, когда человек узнает о болезни, а затем постоянно о ней думает, что, в свою очередь, негативно сказывается на нервах.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, почему не стоит игнорировать прерывистый сон. Ночной отдых нарушается при инфекционных заболеваниях, повышении артериального давления, а также при проблемах с сердечным ритмом. Такая проблема может наблюдаться и при развитии новообразований головного мозга, отметила она.
Специалист уточнила: когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, "такая функция, как сон, тоже страдает".
Насторожиться стоит, если близкий человек вдруг стал замкнутым, хуже справляется с привычными задачами. В этом случае нужно записаться на прием врачу. Тем более, если недомогание сопровождается заметным нарушением или нечеткостью речи.