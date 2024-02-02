Онколог указал на один неожиданный симптом перед опасным диагнозом

Медики объяснили, какими могут быть неочевидные симптомы рака мозга.

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Онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов отметил, что симптомы зависят от локализации опухоли и структуры ткани.

Зачастую пациенты отмечают головные боли, головокружения. Но есть и те, кто изначально жалуется на тревожность (опухоль истощает центральную нервную систему, вызывая также астению и раздражительность). В этой ситуации редко у кого возникает мысль о возможном развитии онкологии.

К перечисленным симптомам иногда присоединяются и другие. Так, при гормононеактивных опухолях гипофиза развиваются психические, зрительные и диэнцефальные нарушения.

Кроме того, иные пациенты указывают на снижение способности различать слова, гипотонию. Также в списке - атаксия, тремор, гипестезия в полости носа на стороне поражения.

Учитывая симптомы, на которые жалуется пациент, врач может предположить, в каком отделе ЦНС развилась опухоль, уточнил в интервью "Газете.Ru" Антон Иванов.

Есть еще один момент, способный усугубить состояние больного. Достаточно распространена ситуация, когда человек узнает о болезни, а затем постоянно о ней думает, что, в свою очередь, негативно сказывается на нервах.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, почему не стоит игнорировать прерывистый сон. Ночной отдых нарушается при инфекционных заболеваниях, повышении артериального давления, а также при проблемах с сердечным ритмом. Такая проблема может наблюдаться и при развитии новообразований головного мозга, отметила она.

Специалист уточнила: когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, "такая функция, как сон, тоже страдает".