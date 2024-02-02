Врач назвал вредную привычку, из-за которой можно лишиться ноги

«Курение является одной из ключевых причин, по которым у человека растет уровень холестерина в крови, что приводит к сужению артерий и проблемам с кровоснабжением нижних конечностей... На начальных стадиях этой болезни у человека болят ноги при ходьбе. Затем прогрессирующий атеросклероз может привести к гангрене: в условиях, когда кровь не поступает к ногам, любая травма, любая рана становится незаживающей», – приводит источник его слова.