Врач назвал вредную привычку, из-за которой можно лишиться ноги

Причиной нарушения кровообращения, гангрены и ампутации ноги может стать курение. Об этом предупреждает радио Sputnik со ссылкой на врача-хирурга Армена Авакяна.
«Курение является одной из ключевых причин, по которым у человека растет уровень холестерина в крови, что приводит к сужению артерий и проблемам с кровоснабжением нижних конечностей... На начальных стадиях этой болезни у человека болят ноги при ходьбе. Затем прогрессирующий атеросклероз может привести к гангрене: в условиях, когда кровь не поступает к ногам, любая травма, любая рана становится незаживающей», – приводит источник его слова.
Врач добавил, что 90% всех его пациентов с гангреной курили, то есть эта привычка существенно повышает риск развития заболевания. Сохранить здоровье и ноги помогут отказ от сигарет и регулярный контроль за биохимическим составом крови. Этот анализ нужно сдавать раз в год всем людям старше 30 лет. Если будет выявлено повышение холестерина, необходимо обратиться к врачу.