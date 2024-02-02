Семь вопросов о грыже пищевода: отвечает врач - гастроэнтеролог

Грыжи пищевода распространены среди людей старше 50 лет. Почему они возникают? Какие у этой патологии признаки? Каковы наиболее опасные последствия, если не лечить грыжу? – на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью для RuNews24.ru ответила Милана Халиль, врач-гастроэнтеролог ИНВИТРО.

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- Что такое грыжа пищеводного отверстия диафрагмы? Почему она возникает?

- Грыжа пищевода, как её называют в народе, на самом деле называется грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). Это патологическое смещение в грудную полость внутренних органов, которые в норме располагаются в брюшной полости, то есть ниже диафрагмы. Это может быть абдоминальная часть пищевода, которая располагается под диафрагмой, кардиальная часть желудка (часть желудка, которая примыкает к пищеводу), дно желудка, в некоторых случаях и петли кишечника.

Грыжа может быть врожденной, но такие случаи встречаются очень редко. Приобретенная грыжа чаще всего развивается у людей старше 50 лет в связи с возрастными изменениями тканей, что приводит к ослаблению связок и мышц, которые удерживает пищевод в правильном положении.

Также это заболевание может развиться: у людей с астеническим типом телосложения или тех, кто никогда не занимался спортом; у людей с сопутствующими заболеваниями, связанными с ослаблением структуры соединительной ткани (геморрой, варикозное расширение вен, плоскостопие); в результате повышения внутрибрюшного давления (беременность, крайняя степень ожирения, неукротимая рвота, длительный кашель при хронической патологии дыхательной системы, тяжелые физические нагрузки и пр.); при укорочении пищевода или его деформации из-за термических или химических ожогов, рефлюкс-эзофагита.

- Каковы основные симптомы такой грыжи?

- Симптомы могут быть разнообразными, иногда их может и не быть, особенно на ранних стадиях, когда грыжевое выпячивание имеет незначительный размер.

Грыжа пищеводного отдела диафрагмы почти всегда сочетается с гастроэзофагеальным рефлюксом, при котором кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, что приводит к воспалению его слизистой. В этом случае возникает изжога ночью или после еды в положении лежа, отрыжка кислым или горьким воздухом, срыгивание в лежачем положении, ощущение «кома в горле», сильной боли в верхних отделах живота и за грудиной (могут распространяться в спину или между лопатками), тошнота.

Также при этой патологии возможен анемический синдром: бледность кожи, повышенная утомляемость, тахикардия, головокружение. В анализе крови выявляются показатели анемии: снижение содержания гемоглобина и эритроцитов в крови.

Кроме того, может быть осиплость голоса, ощущение нарушения ритма сердца, одышка, ухудшение состояния зубов.

- С чем можно спутать грыжу? Всегда ли изжога будет свидетельствовать о грыже?

- Симптомы грыжи пищеводного отдела диафрагмы могут напоминать признаки других заболеваний: приступ стенокардии, язвенная болезнь желудка, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), холецистит, панкреатит и пр. Поэтому часто грыжу выявляют случайно в ходе исследований для диагностики других патологий.

Изжога может быть и при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Поэтому, при появлении симптомов, однозначно необходима консультация врача-гастроэнтеролога.

- Как диагностируется это заболевание? Какие виды обследования понадобятся пациенту?

- Для первичной диагностики грыжи пищеводного отверстия диафрагмы основное значение имеют следующие виды исследований:

Рентгенологическое исследование желудка с контрастом. С помощью рентгенографии можно выявить грыжу и ее размер, наличие или отсутствие заброса желудочного содержимого в пищевод и пр. Эзофагогастроскопия – эндоскопическое исследование слизистой оболочки пищевода и желудка. Позволяет оценить состояние слизистой оболочки пищевода, выявить признаки воспаления, наличие сужения, грыжевой полости и пр.

- Как лечится такое заболевание? Когда показано хирургическое вмешательство?

- Лечение может быть консервативным и хирургическим. К консервативной терапии относится диета № 1, прием медикаментов для устранения или облегчения симптомов. Консервативное лечение подходит для пациентов с небольшими грыжами, когда нет выраженных симптомов.

Хирургическое вмешательство показано, когда грыжа достигает больших размеров. Как правило, в таких случаях выраженность симптомов сильно снижает качество жизни, и операция становится единственным возможным способом лечения.

- Каковы наиболее опасные последствия, если не лечить грыжу?

- Длительный заброс в пищевод кислого содержимого желудка приводит к повреждению слизистой оболочки пищевода и развитию в ней воспалительного процесса. В результате у части пациентов происходит замена нормального эпителия пищевода на эпителий желудка или кишечника. Это состояние оценивается как предраковое и называется пищевод Барретта. По данным Национальной библиотеки медицины США, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы в 94% случаев влияла на образование пищевода Барретта, что говорит о важности своевременной диагностики и лечения.

Другие возможные осложнения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: язва пищевода, перфорация пищевода, стеноз (сужение) пищевода, пищеводное кровотечение, аспирационная пневмония, трахеобронхит, а также ущемление грыжи.

- Можно ли как-то предотвратить развитие грыжи пищевода, какие есть профилактические меры?

Рациональное разнообразное питание – ограничить продукты, несущие чрезмерную нагрузку на систему пищеварения (слишком грубая растительная клетчатка, бобовые культуры, жирное молоко и мясо, маринады). Кратность приема пищи – 5-6 раз в день малыми порциями. Нормализация массы тела. Регулярное занятие физическими упражнениями, особенно полезны упражнения, направленные на укрепление мышц брюшного пресса.