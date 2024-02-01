Врач назвал болезни, при которых смертельно опасно смеяться

Известно, что смех продлевает жизнь. Но как выяснилось не для всех и не всегда.

© Unsplash

Врач-невролог Павел Кокотов рассказал, при каких заболеваниях смех может представлять опасность серьёзную опасность для здоровья и даже привести к смерти, передаёт Pravda.Ru.

По словам специалиста, опасно смеяться при заболеваниях органов дыхания, гипертоническом кризе и проблемах с сосудами.

Как пояснил доктор, смех может вызвать резкий подъём давления, оказывая негативное воздействие на состояние сосудов. Смертельно опасно это явление, когда человек не осведомлен о том, что у него развивается гипертонический криз.

«У лиц с гипертонической болезнью смех в период криза может увеличить риск фатальных последствий и даже привести к смерти, – предупредил Кокотов. – Длительный смех сопровождается резким подъёмом артериального давления, что дополнительно ухудшает состояние пациента».

При этом невролог напомнил, что не рекомендуется смеяться также во время приёма пищи, так как это повышает риск попадания инородных частиц в дыхательные пути и, как следствие, может привести к удушью.