ВОЗ спрогнозировала рост заболеваемости раком к 2050 году

Уже через 26 лет статистка заболеваемости онкологией значительно возрастет. Об этом заявляет ВОЗ.

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Всемирная организация здравоохранение спрогнозировала увеличение числа больных раком к 2025 году. В настоящее время количество заболевших онкологией составляет около 20 000 000 за год. Эта цифра может превратиться в 35 000 000 человек, что на 77% больше, чем в 2022 году.

– Оценки МАИР, основанные на лучших источниках данных, доступных в странах в 2022 году, свидетельствуют о растущем бремени рака, непропорциональном воздействии на малообеспеченные группы населения и об острой необходимости решения проблемы неравенства в отношении рака во всем мире, – цитирует специалистов ВОЗ ТАСС.