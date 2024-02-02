Уролог назвал маскирующееся под простатит заболевание

Неквалифицированные врачи могут принять дисфункцию полового нерва за простатит и поставить пациенту неверный диагноз, предупредил уролог, сексолог Александр Лубенников. О маскирующемся под простатит заболевании доктор медицинских наук рассказал в своем Telegram-канале.

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По словам доктора Лубенникова, нередко врачи списывают на хронический простатит любые нарушения мочеиспускания и любую боль в промежности. В то же время, добавил он, подобные симптомы могут говорить и о других заболеваниях. Одно их них — нарушение функции полового нерва.

Лубенников уточнил, что нарушение в работе полового нерва можно распознать по характерным симптомам.

Это может быть усиливающаяся в положении сидя боль, жгучая и сильная боль на участке между мошонкой и анусом. При этом чувствительность промежности сохраняется, а боль проходит в положении лежа.

Напоследок уролог призвал мужчин, которым поставили диагноз «хронический простатит», но у которых нет нарушений мочеиспускания, проконсультироваться у других специалистов.