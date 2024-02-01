Врач рассказал, почему у Гузеевой произошел кашлевой обморок

«При такой истории с кашлем возникает момент, когда человек просто не может вдохнуть. Когда мы кашляем, мы же создаем скорость потока воздуха очень большую, для того чтобы мокрота отделилась. Так вот если человек закашливается вплоть до того, что он не успевает вдохнуть, возникает гипоксия головного мозга, человек реально может потерять сознание», — пояснил эксперт.