Вакцинация матерей от COVID-19 в три раза снижает риск дыхательной недостаточности у детей

Американские исследователи изучили влияние коронавируса на внутриутробное развитие детей и их состояние после рождения. Оказалось, что вирус препятствует выводу слизи из дыхательных путей младенца и в три раза повышает риск респираторного дистресса — дыхательной недостаточности. Авторы подчеркивают защитный эффект вакцинации от COVID-19: в группе привитых женщин родилось 63 ребенка без нарушений дыхания, и лишь у 5 оказался респираторный синдром. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Острый респираторный дистресс-синдром — это дыхательная недостаточность, при которой в легких быстро начинается воспалительный процесс. Пациенты испытывают одышку, учащенное дыхание, а кожа может приобретать синеватый оттенок. При самом неблагоприятном исходе из-за таких нарушений с дыханием человек может погибнуть. Но и оставшиеся в живых могут страдать из-за различных трудностей, снижающих их качество жизни. Чаще всего синдром поражает недоношенных младенцев.

Американские ученые решили выяснить, как COVID-19 влияет на появление респираторного дистресса у детей. Для этого они проследили за внутриутробным воздействием SARS-Cov-2. У младенцев, еще до рождения попавших под влияние коронавируса и страдающих респираторным дистрессом, плохо функционировали реснички клеток эпителия, выстилающего дыхательную систему изнутри. Из-за этого у них, в отличие от здоровых детей, плохо выводилась слизь из дыхательных путей. Кроме того, у новорожденных от зараженных матерей была повышена выработка антител.

В течение исследования ученые наблюдали за 221 матерью, 151 из которых не была вакцинирована до заражения коронавирусом. Тяжелое протекание COVID-19 присутствовало у 23 непривитых женщин, среди привитых критическое состояние наблюдалось лишь у 3. Всего внутриутробному воздействию SARS-Cov-2 подверглось 199 детей. Исследователи обнаружили, что у 34 из них был респираторный дистресс. Доля этих младенцев составила 17%.

Из 34 детей с заболеванием только 5 родились у матерей, вакцинированных до заражения коронавирусом. Еще 63 ребенка у привитых женщин родились без нарушения дыхания, что указывает на защитный эффект вакцинации. По словам авторов, даже одна доза вакцины против COVID-19 до заражения снижает вероятность развития респираторного дистресса у доношенного ребенка.

«Наши результаты показывают более высокие показатели респираторного дистресса у неинфицированных младенцев, подвергшихся воздействию SARS-CoV-2, по сравнению с общей популяцией. Также мы наблюдали больше случаев респираторного дистресса на более поздних сроках беременности, когда у новорожденных предположительно должна быть зрелая анатомия легких», — пишут авторы.