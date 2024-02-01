Правда ли, что кариесом можно заразиться

Стоматолог Хахалина: кариес заразен, но его появлению можно помешать. Практически каждый сталкивался с этой распространённой стоматологической болезнью — порой дело ограничивается чисткой или небольшой пломбой, в других случаях из-за «безобидного» кариеса можно вообще остаться без зуба. Но можно ли подцепить кариес от другого человека, в каком возрасте люди особенно восприимчивы и как не допустить развития патологии? «Секрет» узнал у детского стоматолога «Дентал Фэнтези» Ольги Хахалиной.

Что вызывает кариес

Делают это бактерии Streptococcus mutans и Streptococcus sobrinus (S.mutans и S.sobrinus) — патогенные для человека стрептококки.

Живут эти бактерии в биоплёнке на поверхности зуба. Биоплёнка состоит из углеводов (то есть сахара), зубного налёта и, собственно, колоний бактерий, для которых биоплёнка — идеальная среда.

S.mutans — одни из немногих бактерий с рецепторами, с помощью которых они *прилипают к поверхности зуба. Для этого они перерабатывают сахарозу в липкий полисахарид, который помогает им связываться друг с другом и создавать тем самым зубной налёт.

Ольга Хахалина

детский стоматолог «Дентал Фэнтези»

S.mutans и S.sobrinus перерабатывают сахарозу в молочную кислоту, в процессе создаётся кислая среда, которая и приводит к нарушению целостности эмали. Для создания липкого полисахарида подходит только сахароза, а вот для образования молочной кислоты подойдут глюкоза, фруктоза и лактоза.

Кстати, некоторые S.mutans могут справляться с иммуноглобулинами, которые есть в слюне, тем самым снижая её защитные свойства.

Что провоцирует кариес

Бактерии попадают в организм из окружающего мира, а для детей, у которых куда выше риски заразиться кариесом, первыми источниками таких патогенов становятся родители. Но проблемы возникают далеко не у всех малышей.

Ольга Хахалина

детский стоматолог «Дентал Фэнтези»

Для возникновения кариеса необходимо наличие нескольких факторов риска, таких как плохая гигиена, большое количество сахаров в рационе, частота употребления сахаров (то есть углеводов), наличие или отсутствие ротового дыхания и так далее.

Чем раньше бактерии попадут в полость рта, тем выше шансы на развитие кариеса. У детей это связано с тем, что эмаль их зубов ещё не успела до конца сформироваться и остаётся крайне восприимчивой к внешним воздействиям.

Как не допустить развитие кариеса

Мы должны сделать так, чтобы бактерии продуцировали как можно меньше молочной кислоты и липкого полисахарида. Соответственно, нужно поставлять им как можно меньше «сырья» для появления этих веществ. Так как это вся наша пища, то самое эффективное, что мы можем сделать, — почистить зубы: убрать сахара из полости рта, а зубной щёткой и зубной нитью механически разбить слипшиеся колонии бактерий.