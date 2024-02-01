Снять головную боль без приема лекарств можно при помощи нескольких способов. Об этом рассказал терапевт Талдомской больницы Алексей Русаков.

Первый способ — сделать массаж. Можно грубо помассировать шею и растереть «всю голову вместе с ушами». Также стоит помассировать переднюю поверхность грудной клетки в местах соединения ключицы и грудины. Медик объяснил, что именно в этих местах находятся точки входа лимфы в тело. После массажа стоит поделать наклоны головой и немного пройтись.

Русаков также посоветовал выпить чай или кофе, так как данные продукты содержат тонизирующий сосуды кофеин, но эффект от напитков будет временным.

Полезно также будет выйти на свежий воздух или проветрить помещение.

— Если есть возможность, можно пройтись, в том числе по улице, и лечь спать, может, банально нужно выспаться, — добавил Русаков в комментарии NEWS.ru.

В свою очередь врач-терапевт Галина Аксенова рассказала, что не стоит спать на животе, так как это может привести к отекам и возникновению головной боли, передает «360».