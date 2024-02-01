Можно ли лечить стоматит своими силами. Как облегчить симптомы

Стоматолог Едиханова посоветовала не лечить стоматит дома. Воспаления во рту могут лишь казаться проблемой, которую легко устранить. На деле же с ней, как и при ангине, нужно идти к врачу, который назначит лечение. С его одобрения можно довериться и секретам народной медицины, но они способны лишь облегчить симптомы. Подробнее aif.ru узнал у стоматолога-терапевта Камилы Едихановой.

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Стоматитом называют различные воспаления слизистых в полости рта: на щеках, под языком, на нёбе, в горле, на губах или дёснах.

Полноценного лечения без обращения к врачу быть не может, отметила врач. Чтобы знать, что предпринять, для начала нужно установить причину. Многие думают, что стоматит может быть связан только с проблемами полости рта. Но на самом деле это не так — он развивается и вследствие заболеваний, затрагивающих весь организм.

Облегчить симптомы можно домашними методами, которые одобрит специалист. Например, используют облепиховое масло. Оно помогает ускорить заживление язв и афт (небольших изъязвлений слизистых оболочек). Но это средство требует аккуратности из-за того, что оно очень маркое.

Тем, у кого нет аллергии на ромашку, также подойдёт её отвар. Настой обладает лёгким антисептическим, вяжущим и противовоспалительным свойствами. Так что с его помощью можно снизить раздражение чувствительных окончаний в полости рта, а соответственно, и уменьшить боль.

Не стоит применять любые средства на спиртовой основе, например йод. Их взаимодействие с поражёнными местами может закончиться ожогами и пересушиванием слизистой.

Ещё опаснее спиртовая настойка прополиса. Кроме спирта, в ней, содержатся медовые элементы, на которые у вас может быть аллергия. Такое средство пересушивает полость рта и раздражает слизистую — в итоге площадь стоматита станет ещё больше.

Если и использовать растворы, то только специализированные.

Ранее врачи клиники DocDent рассказали, что вылечить стоматит, появившийся вследствие травмы, можно с помощью раствора хлоргексидина. Его используют в виде полоскания, спрея или геля.