Врачи назвали распространенные ошибки при лечении частых простуд

«Многие считают, что это плохой иммунитет, а это может быть просто другой вирус. Например, ты заболел аденовирусом, у тебя будет два-три месяца к нему временный иммунитет, а ты после этого заболел норовирусом и респираторно-синцитиальным — к нему никакого иммунитета нет», — пояснил врач.