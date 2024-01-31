Врач рассказала о неожиданном способе профилактики болезни Альцгеймера

Эндокринолог Зухра Павлова назвала особую технику дыхания одной из мер профилактики болезни Альцгеймера. О неожиданном способе доктор медицинских наук рассказала в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Врач объяснила, что в ходе проведенных недавно четырехнедельных исследований выяснили, что ежедневное выполнение особого дыхательного упражнения способно сократить риск развития старческого слабоумия.

Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции Зухра Павлова эндокринолог, доктор медицинских наук

Успех эксперимента объяснили тем, что в крови участников снизился уровень бета-амилоидных пептидов, продолжила врач. Их, как объяснила Павлова, связывают с развитием деменции.

Также эндокринолог напомнила, что для профилактики болезни Альцгеймера нужно заниматься скандинавской ходьбой, увеличивать мозговую активность с помощью получения новых навыков. Кроме того, она посоветовала регулярно принимать витамин D тем, кому он не противопоказан.