Врач развеял популярный миф о менструации

Снижение либидо и набор веса при отсутствии перемен в образе жизни могут быть симптомами ранней менопаузы, наступающей в 35-40 лет, предупредила акушер-гинеколог Екатерина Волкова. В своем Telegram-канале врач назвала и другие ее признаки.

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Волкова констатировала: многие женщины замечают потливость и приливы, однако игнорируют другие симптомы менопаузы. По словам врача, ими могут быть изменения в длине цикла, длящиеся более трех месяцев, а также сокращение количества дней менструации.

«Нельзя игнорировать проблемы со сном, нервозность, плаксивость в середине цикла. Нельзя списывать их на стресс и усталость. Это не норма», — пояснила Екатерина Волкова акушер-гинеколог.

Также, продолжила врач, о наступлении ранней менопаузы сигнализируют потеря интереса к сексу, сухость слизистых оболочек, скачки давления, которых не наблюдалось ранее, а также мигрени и беспричинный набор веса.