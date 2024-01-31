Хирурги НИИ имени Склифосовского вылечили редкую патологию
Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Николая Склифосовского вылечили пациента с «грибковым шаром». Подробности операции сообщили 30 января.
В учреждение обратился 70-летний мужчина с выраженной отдышкой и кашлем. Специалисты установили у него два серьезных заболевания.
В правом легком пациента образовалась аспергиллома. Как сообщили на странице НИИ имени Склифосовского в социальных сетях, это «грибковый шар», который может появиться в легких из-за оседания спор микроскопического плесневого гриба. Редкая патология появляется из-за бытовых условий или работы на вредных производствах. Левое легкое пациента было зажато диафрагмой и почти не дышало.
Хирурги «Склифа» наложили имплант, чтобы зафиксировать положение органов. Спустя несколько месяцев мужчина вернулся для второй операции — удаления аспергилломы. Образование успешно удалили, и пациент вернулся домой через три дня.