Самарский врач объяснила, как выявить рак груди на ранней стадии
Такой вид онкологии относят к опухолям наружного распространения.
Для решения проблемы на ранней стадии специалист Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова рекомендует проходить УЗИ, маммографию, ежемесячное самообследование и ежегодный осмотр молочных желез с 40 лет.
- Выявление онкозаболевания на ранних стадиях дает шанс на своевременное эффективное лечение и полное выздоровление. В настоящее время более чем 70 % случаев рака молочной железы выявляется на ранних стадиях, – уточнила Козлова.
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