Невролог объяснила, почему у женщин чаще болит голова

Замечали, что мужчины почти не жалуются на головную боль? И дело совсем не в скрытности, просто они действительно нечасто сталкиваются с этой проблемой — примерно в три раза реже. Научные исследования показали, что эстроген играет важную роль в развитии мигреней, которые в период между половым созреванием и менопаузой гораздо чаще встречаются у женщин, чем у мужчин.

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«Более чем у половины женщин, страдающих мигренью, начало и сроки возникновения мигрени связаны с гормональными изменениями в их менструальном цикле», — объяснила невролог Елена Павлович в интервью The New York Times.

Женщин, страдающих мигренью, как правило, отличает более резкое снижение уровня эстрогена. Однако весь механизм «запуска» боли в данном случае науке пока неизвестен.

Помимо мигрени, женщины чаще страдают и от других типов головной боли (кроме кластерных), например, примерно в 1,5 раза чаще, чем мужчины, испытывают головные боли напряжения (ГБН) легкой и умеренной степени тяжести, когда кажется, будто голову сдавливает тугая повязка. Считается, что причиной может быть стресс или эстроген.