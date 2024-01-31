Врачи рассказали, как гипертоникам пережить магнитные бури

Врачи рассказали о нескольких простых способах пережить магнитные бури. В первую очередь, отметили они, воздействие магнитных бурь ощущают люди с гипертонией, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди в возрасте, беременные, а также маленькие дети.

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Поэтому в это время особенно высок риск инфаркта и инсульта, отметили врачи.

Чтобы минимизировать воздействие магнитных бурь, врачи рекомендовали соблюдать принципы правильного питания, следить за качеством сна, а также избегать стрессовых ситуаций. При этом важно отказаться от вредных привычек.