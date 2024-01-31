Врач перечислила явные признаки алкогольной зависимости

«Поездка в гости или встреча с друзьями, праздник или выходной день не обходятся без выпивки. И даже в будни находятся причины: плохой день, стресс на работе, ссора с коллегой. Как говорится, не важно, с горя или на радостях, главное – выпить, – с сожалением констатирует Ольга Резникова. – Даже один из пяти названных признаков – это повод задуматься о происходящем. Два и более, значит, пора обращаться за помощью к профессионалам».