Врач перечислила явные признаки алкогольной зависимости

Медицинский психолог перечислила явные признаки алкогольной зависимости
Давно известно: первый шаг к решению проблемы – признать ее существование. Но если речь заходит о вредных привычках, приходится признать: далеко не каждый способен заметить, как оказался в сетях разрушительной зависимости, отметила пресс-секретарь городской поликлиники №1 в Тюмени.
Каковы признаки зависимости от спиртного, рассказывает Ольга Резникова, медицинский психолог городской поликлиники №1.
Первый признак: потеря контроля над количеством выпиваемого.
«Неважно, пьете вы дорогое вино или дешевое пиво. Важно – способны ли вы остановиться на одном бокале или же, начав пить, продолжаете, пока не достигните опьянения, – объясняет специалист. – Во втором случае мы имеем зависимость».
Второй признак: постоянно подавленное настроение.
«Если при отсутствии возможности выпить вы всем недовольны и раздражены, значит, пора задуматься о наличии проблемы со спиртным», – говорит Ольга Резникова.
Третий признак: резкое изменение настроения при появлении возможности выпить.
«Как только перед вами маячит возможность принять спиртное, дурное настроение быстро меняется на позитивное. Появляется энергия, жизненные силы», – описывает ситуацию специалист.
Четвертый признак: отрицание проблемы.
«Алкоголики все отрицают. Находят оправдания своей опасной привычке. Причины, которые, в их глазах, легализуют право на распитие горячительного», – предупреждает психолог.
Пятый признак: используется любой повод принять спиртное.
«Поездка в гости или встреча с друзьями, праздник или выходной день не обходятся без выпивки. И даже в будни находятся причины: плохой день, стресс на работе, ссора с коллегой. Как говорится, не важно, с горя или на радостях, главное – выпить, – с сожалением констатирует Ольга Резникова. – Даже один из пяти названных признаков – это повод задуматься о происходящем. Два и более, значит, пора обращаться за помощью к профессионалам».