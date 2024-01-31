Малышева объяснила, могут ли эмоленты помочь при болезнях кожи

Эмоленты (смягчающие или увлажняющие средства), широко рекламирующиеся в Сети, действительно могут помочь в лечении заболеваний кожи, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, такие кремы относятся к лечебной косметике, поэтому они проходят клинические испытания. При этом врач подчеркивает, что покупать их следует в аптеках.

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Врачи напомнили, что в норме поверхность кожи увлажняется с помощью потовых и сальных желез. Однако при некоторых заболеваниях кожа не способна вырабатывать защитные жидкости, что приводит к повышенной сухости и другим симптомам. В этом случае специалисты назначают эмоленты, в состав которых входит глицерин или мочевина. Эти вещества притягивают молекулы воды, способствуя увлажнению кожи. Как утверждает иммунолог Андрей Продеус, эмоленты используются в лечении пациентов, страдающих от псориаза и атопического дерматита.

Это лечебная косметика, и в основном она продается в аптеках. Чтобы попасть в продажу, она должна пройти исследования. В 2022 году в журнале Lancet опубликовали исследование, в котором взяли несколько разных эмолентов и показали их эффективность. Выяснилось, что они помогают удлинить ремиссию в 2,5 раза, — уточнил он.

При этом специалист подчеркивает, что покупать эмоленты в банках не следует. Это обусловлено тем, что крем необходимо собрать пальцами, что повышает риск занесения инфекции в банку. В качестве альтернативы он советует покупать упаковки с дозаторами. Кроме того, при покупке эмолентов следует обратить внимание на наличие жиров (липидов) или масел в их составе. Они помогают удерживать влагу.