Врачи рассказали, чем опасно воспаление сосудов

Воспаление сосудов, также известное как васкулит, может привести к тяжелым последствиям, в том числе к инфаркту или инсульту, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, эта группа заболеваний сложно поддается точной диагностике, поэтому пациентов с подозрением на васкулит обследуют специалисты разного профиля.

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Врач-кардиолог Герман Гандельман уточнил, что при васкулите на сосудах человека образуются отверстия. Кровь начинает выпотевать через эти отверстия, что приводит к образованию сыпи на коже. Такую сыпь специалисты называют геморрагической, так как она возникает при наличии мелких очагов кровотечений. Отмечается, что васкулит — это аутоиммунное заболевание, причиной развития которого становится атака сосудов иммунными клетками.

Иммунная система атакует свои сосуды. Это может привести к любым последствиям. Это могут быть кровотечения, могут образоваться аневризмы, и сосуд может разорваться, а могут образоваться тромбы, — заявил он.

В свою очередь Малышева отметила, что пациентов с подозрением на васкулит обычно отправляют сразу к нескольким специалистам. Это обусловлено тем, что методы лечения заболевания зависят от причины его развития.