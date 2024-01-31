Врач предупредила о рисках при использовании электрической зубной щетки

Поэтому для начала нужно проконсультироваться с врачом-гигиенистом. Он вам подберёт эту щётку. Да, они отпускаются без рецепта. Зубную щётку электрическую можно приобрести в любом магазине, в любой аптеке, в интернет-магазинах. Но всё-таки электрическую щётку нужно приобретать после консультации с гигиенистом. Иначе она будет портить. Это как медвежья услуга: вроде она чистит зубы, но в то же время неправильный угол наклона щетины щётки — это содранная эмаль. С ней нужно быть аккуратнее».