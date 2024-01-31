Герпес или прыщ на губе? Дерматолог рассказала, как их отличить

Герпес и прыщи на губе очень похожи. Сильвия Брайс — доктор медицинских наук, дерматолог из больницы Университета Колорадо — рассказала в беседе с Self, как их различить.

Герпес вызывают два вируса простого герпеса. Первый тип (ВПГ-1) обычно передаётся изо рта в рот через слюну или контакт с кожей и является причиной большинства случаев орального герпеса, тогда как ВПГ-2, как правило, распространяется половым путём и вызывает большинство случаев генитального герпеса. Но заразиться ВПГ-2 можно и орально, часто при оральном сексе. Оба штамма вызывают одни и те же симптомы, включая язвы.

Прыщи же обычно вызваны закупоркой волосяных фолликулов или бактериальными инфекциями в волосяных фолликулах в результате скопления грязи или воспаления кожи.

Самым главным признаком того, что у вас герпес, часто является не то, как он выглядит, а то, как вы себя чувствуете. При заражении вирус поселяется в нервах, где проводит большую часть времени в дремлющем состоянии. При активации герпес может вызвать симптомы за день до появления язвы на губе. Это могут быть гриппоподобные симптомы, а также ощущение покалывания и жжения под кожей, где появляется герпес.

Прыщи обычно появляются без предшествующей боли. Это шишка, в центре которой может образовываться гнойная белая точка. В течение нескольких дней прыщ сохраняет относительно постоянную форму и размер, а затем исчезает.

Хотя поначалу герпес может выглядеть как один красный рубец, позже он превращается в небольшой пузырь или скопление маленьких волдырей, наполненных прозрачной жидкостью. Эти волдыри быстро лопаются, оставляя покрытые коркой болезненные открытые язвы. Со временем корка сходит, оставляя красный рубец, на заживление которого иногда может уйти несколько недель.